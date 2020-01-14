Міс Україна 2019 похвалилася фігурою, якій позаздрять багато, в соцмережі
Міс Україна 2019 Маргарита Паша нещодавно повернулася з відпочинку на Балі і привезла з собою багато красивих фото на пляжі в бікіні. Кілька таких вона показала тільки зараз. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку Маргарити Паші у соцмережі Instagram.
"Живіть сьогодні, дійте, мрійте... Будь-яка помилка - це безцінний досвід, який робить Вас сильнішими, мудрішими... Ваше життя у ваших руках.", - філософськи помітила вона Stories в соцмережі.
Так, на нових кадрах, Паша позує на пляжі, повернувшись обличчям до морській піні. Вона запустила руки в волосся, закинувши голову. На фото добре видно подкаченное і просушену тіло зменшення фотографіях, а також рівний загар.
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На іншому фото міс Україна позує вже трохи сильніше повернувшись задом до камери, що дає можливість розглянути її головну гордість.
На фото Маргарита Паша одягнена лише в класичне чорне бікіні на мотузочках і чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, що після святкування Нового року Маргарита вирушила відпочивати на Балі. Раніше Маргарита показала в Stories свіжий знімок у новому купальнику.
Гімнастка сидить на камені, піднявши ноги на носки, і опустивши руки. Вона дивиться вниз на свої ноги, і посміхається.
На ній лише бікіні червоного кольору і сонцезахисні окуляри.
Фото вийшло дуже атмосферним, адже вона сидить на мальовничому пляжі: блакитна морська вода, синє небо, скелі.
Паша захопила ідеальним тілом своїх шанувальників з усього світу, адже на знімку невозмозможно помітити жодної вади у постаті української красуні.
Нагадаємо, що переможниця конкурсу "Міс Бельгія 2020" спіткнулася на сцені і втратила бюстгальтер під час прямого ефіру. 23-річна Селін Ван Уйтсел виходила для отримання титулу "Міс Бельгія", а церемонія проходила в прямому ефірі. Спускаючись по сходах, вона спіткнулася і впала. У цей момент бюстгальтер без бретелей злетів і впав під ноги.
Нагадаємо, нова Міс Україна відповіла на нападки з-за пластики: визнання вражає.
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