Міс Україна 2019 похвалилася фігурою, якій позаздрять багато, в соцмережі

Міс Україна 2019 Маргарита Паша нещодавно повернулася з відпочинку на Балі і привезла з собою багато красивих фото на пляжі в бікіні. Кілька таких вона показала тільки зараз. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку Маргарити Паші у соцмережі Instagram.

"Живіть сьогодні, дійте, мрійте... Будь-яка помилка - це безцінний досвід, який робить Вас сильнішими, мудрішими... Ваше життя у ваших руках.", - філософськи помітила вона Stories в соцмережі.

Так, на нових кадрах, Паша позує на пляжі, повернувшись обличчям до морській піні. Вона запустила руки в волосся, закинувши голову. На фото добре видно подкаченное і просушену тіло зменшення фотографіях, а також рівний загар.

На іншому фото міс Україна позує вже трохи сильніше повернувшись задом до камери, що дає можливість розглянути її головну гордість.

На фото Маргарита Паша одягнена лише в класичне чорне бікіні на мотузочках і чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, що після святкування Нового року Маргарита вирушила відпочивати на Балі. Раніше Маргарита показала в Stories свіжий знімок у новому купальнику.

Гімнастка сидить на камені, піднявши ноги на носки, і опустивши руки. Вона дивиться вниз на свої ноги, і посміхається.

На ній лише бікіні червоного кольору і сонцезахисні окуляри.

Фото вийшло дуже атмосферним, адже вона сидить на мальовничому пляжі: блакитна морська вода, синє небо, скелі.

Паша захопила ідеальним тілом своїх шанувальників з усього світу, адже на знімку невозмозможно помітити жодної вади у постаті української красуні.

Нагадаємо, що переможниця конкурсу "Міс Бельгія 2020" спіткнулася на сцені і втратила бюстгальтер під час прямого ефіру. 23-річна Селін Ван Уйтсел виходила для отримання титулу "Міс Бельгія", а церемонія проходила в прямому ефірі. Спускаючись по сходах, вона спіткнулася і впала. У цей момент бюстгальтер без бретелей злетів і впав під ноги.

Нагадаємо, нова Міс Україна відповіла на нападки з-за пластики: визнання вражає.

Як повідомляла Politeka, міс Україна вляпалася в мовний скандал: «Якщо когось не влаштовує…».

Також Politeka повідомляла, що скандальна Міс Україна захопила соковитими формами в бікіні