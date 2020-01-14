"Голубки" покрасувалися в обіймах один одного

Любителька показати себе, свої пишні форми зокрема – Анна Сєдокова – порадувала фанів особистими кадрами

Виконавиця разом зі своїм відносно новим, якщо можна так висловитися, коханим - пара стала афішувати свої стосунки лише кілька місяців тому, привітала користувачів з Новим роком. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.

Ганна Сєдокова цього разу постала перед публікою в екстремальному міні, толстовці, ботфортах і стильній оправі, і поводила себе на камеру в звичній для неї манері: артистка всіляко кокетувала, тим часом її бойфренд - бактеболист Яніс Тімма - ніжно приобіймав екс-ВІА Гру за талію і "стискував" за животик.

Шанувальники від таких кадрів знаменитості просто в захваті - зірка мережі Сєдокова частенько балує шанувальників подібними порціями "особистих" відео:

"Красива пара"

"Молодці"

"...Рано ще про любов шалену говорити..."

Примітно, що пост прокоментувала і відома українська телеведуча Леся Нікітюк, залишивши під записом три серця-емоджі - мабуть вже дуже їй нове відео з хлопцем Сєдокової припало до душі.

Раніше ми повідомляли, Седокова здивувала мережу пікантними знімками. Вона постала, в рожевому корсеті і колготках в горошок. Зірка позувала, стоячи на колінах на підлозі в студії. Сексапільний образ артистки змусив тисячі сердець битися частіше.

Раніше

Ганна Седокова, очевидно, вирушила на гірськолижний курорт – цього разу, зазвичай, «гаряче» любляча показатися без одягу і посвітити своїми принадами у відвертих вбраннях співачка – постала перед публікою, загорнувшись з ніг до голови.

Піднімаючись на підйомнику на спуск або повертаючись з нього – артистка, в добавок, до своєї сьогоднішньої «скромної» публікації ще й про книги заговорила:

«Які https://instagram.com/explore/tags/книги/ читають успішні і знамениті жінки? Зберігайте собі Я здаюся. Це найкорисніший список з усіх, що я коли-небудь робила для вас, краще ж не буде…», - тривало підписала виконавиця своє фото.

Нагадаємо, Сєдокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Сєдокова вразила шанувальників «найкращим» образом