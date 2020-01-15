Деякі знаменитості не тільки красиві від природи, але вміють вправно підкреслювати свою привабливість
Зірки користуються різними прийомами, щоб виглядати ще бездоганніше.
Раніше Анджеліна Джолі в молодості була досить епатажною особистістю, але з віком це змінилося. зараз одна з найсексуальніших жінок Голлівуду одягається набагато простіше, спокійніше і жіночніше. Також змінився і макіяж, який став натуральніше, пише Соѕмо.
Зірка віддає перевагу нейтральним кольорам. Зокрема, в її гардеробі можна побачити багато бежевих речей. Часто актриса доповнює образ червоною помадою. Взуття - човники вже давно стали для Джолі незмінним атрибутом.
Варто відзначити, що все ж Джолі дозволяє собі іноді не надягати під наряди нижню білизну, чим викликає ажіотаж навколо своєї персони.
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Британська модель Розі-Хантінгтон Уайтлі завжди виглядає ідеально. Знаменитість вміє підбирати вбрання, підкреслюючи свою фігуру, а зокрема - довжину ніг. Зірка без сорому носить штани з посадкою на талії, моделі-кльош, міні-спідниці.
Модель носить універсальні речі, які відмінно поєднуються між собою. Дівчина завжди дуже стильна і приваблива.
Модель Белла Хадід стала справжньою іконою стилю. Красуня одягається комфортно, і в теж час слідуючи останніми трендами.
Зірка поєднує спортивний і елегантний стилі, надягаючи сукні з кросівками, а спортивні штани з човниками.
Знаменитість любить стиль 1990-х. У її гардеробі можнов зустріти велосипедки, широкі джинси-труби, «татусеві» джинсівки, вузькі окуляри, неон, кроп-топи, шкіряні тотал-луки
Модель Ірина Шейк вибирає прості і дуже сексуальні вбрання. У звичайному житті знаментость вибирає комфорт, але для виходу в світ - максимально сексуальна.
Шейк любить міні-спідниці і високі підбори, але не любить трендові дизайнерські речі.
Актриса Моніка Белуччі з роками все частіше стала надягати одяг класичного стилю. Вона обігрує костюми-двійки простою футболкою або елегантною шовковою блузою. Кожен день Белуччі носить підбори.
Кольори у її гардеробі - червоний, чорний і білий, а один з улюблених принтів - горошок.
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