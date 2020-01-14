Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська вирішила порадувати шанувальників відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, опублікованому знімку співачка позує сидячи на стільці в елегантній кофті і плаття з вирізом. При цьому вона ефектно підняла руки, підкреслюючи тим самим соковиті форми.

Проте українці не змогли висловитися – фотографію Мейхер показала у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Надія Мейхер-Грановська похвалилася відпочинком у сонячній Італії.

Артистка поділилася в Instagram кадрами із відпочинку. Навколишня природа і затишна обстановка в готелі настільки сильно вразили артистку, що вона порівняла отримане задоволення з "ор*змом" (щоб подивитися відео, скролльте вниз).

Надія поспішила зробити селфи та зафіксувати мить свого щастя. Вона постала в гольфі темного відтінку і пальто такого ж кольору. Красуня з мінімумом косметики дивиться прямо в об'єктив і широко посміхається.

Судячи з кадрів, будиночки, в яких розташувалася Мейхер-Грановська знаходяться в мальовничому куточку Італії: красива плетені меблі, дерев'яна обробка, рослини в горщиках і білі стіни, - все так і розташовує до чудового проведення часу.

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