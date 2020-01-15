Стало відомо, як хвора на рак Анастасія Заворотнюк відзначила день народження своєї доньки

Як передає Politeka.net, про це інформує Telegram-канал Mash.

Як відомо, Ганні Стрюковій-Заворотнюк вчора, 14 січня, виповнилося 24 роки.

Але Анастасія Заворотнюк була змушена відзначити день народження своєї старшої дочки в клініці.

До хворої на рак Анастасії Заворотнюк приїхав син Майкл, а також сама дочка Аня і мама з помічницею. З собою привезли все для проведення свята.

Варто відзначити, що російська зірка Анастасія Заворотнюк продовжує активно боротися з серйозною недугою, а нещодавно її перевели в іншу клініку. Кожен день Анастасії проводять реабілітаційні процедури, адже на тлі онкології і постільної режиму у неї паралізувало правий бік.

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" раптово зникла з лікарні. Журналісти з'ясували, що популярну артистку Анастасію Заворотнюк, найімовірніше, виписали з лікарні.

За даними журналістів, артистку виписали з клініки, де він проходив лікування та реабілітацію. Зараз вона нібито перебуває вдома. Як стверджують новинні портали з посиланням на джерела, лікарі відправили Заворотнюк додому, тому що не бачать сенсу в лікуванні. Фахівці вважають, що вона приречена. При цьому є інформація, що артистку чекає експериментальне лікування в США.

Але потрібно зазначити, що медики офіційно не підтверджують інформацію про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з установи.

Також ми розповідали, що чоловік Заворотнюк опинився на межі. 48-річного фігуриста атакувала депресія через хворобу дружини і фінансових проблем, які обрушилися на зіркову родину.

Петру Чернишову рекомендують в даний момент не варто виснажувати себе, а навпаки, постаратися прийти в гармонійний стан, тому що його енергетичний стан також впливає і на стан хворої раком "прекрасної няні".

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