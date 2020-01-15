Анастасія Волочкова подратувала шанувальників пікантними кадрами
Зірка російського балету вирушила на відпочинок і покрасувалася практично голою біля басейну. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.
Цього разу Анастасія Волочкова сфотографувалася демонструючи свій фірмовий шпагат. В рожевому роздільному купальнику зірка мережі випятила всі свої жіночі "принади". Розставивши ноги, вона ще грайливо посміхнулася, білокуру голову артистки прикрасив ковбойський капелюх.
Виставивши напоказ свої довгі ноги, стегна, живіт і груди, балерина прорекламувала одяг і, як завжди, своє "прекрасне", необтяжене забобонами і "злістю" життя:
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«Такий купальник …🌺😉 І шпагат в ньому красивіше і цікавіше в таких пейзажах апартаментів..😊», - залишила вона підпис під фото.
Раніше Анастасія купалася в темних окулярах, звертаючись до підписників.
Зірка похвалилася відпочинком в Таїланді, розповідаючи, що добре проводить час з великою компанією.
Також артистка зачепила тему чоловіка, з яким вона сфотографувалася. За словами Волочкової, люди, які будують здогадки і "проводять розслідування" про те, хто її наречений - "недалекі".
Артистка зізналася, що вона розкриє ім'я улюбленого лише тоді, коли сама захоче.
В кінці Анастасія сказала - нехай люди і далі пишуть їй гидоти, але не переходячи межу розсудливості.
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