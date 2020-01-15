Офіційна версія, чому принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських привілеїв та обов'язків –рішення стати повністю самостійними

Але далеко не всі в це вірять

Шанувальники, які уважно стежать за королівською родиною впевнені, що рішення вызнано цілою серією скандалів, пов'язаних з Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская потрапила всі шанувальники королівської сім'ї. Британці впевнені, що колишня актриса довго плела павутину інтриг, щоб змусити Гаррі відмовитися від родичів заради неї. У той же час, відразу кілька інсайдерів повідомили західним виданням, що це саме Гаррі захотів здобути самостійність.

Принц вже давно незадоволений тим, що журналісти переслідують його кохану. Кілька місяців тому він навіть подав до суду на одне видання за поширення приватної інформації про Меган. Тоді герцог Сассекский заявив, що папараці зводили з розуму його мати, а тепер те ж саме відбувається і з дружиною.

«Це явний конфлікт між Гаррі і Меган з одного боку та іншими членами королівської сім'ї — з іншого. Останні місяці Гаррі було дуже важко. Він ненавидів камери і сходив з розуму від нудьги на більшості церемоній і світських вечірок», — заявив кореспондент Джонні Даймонд, який особисто знайомий з Гаррі.

Підтвердженням цієї версії є і те, що молодший син Діани завжди мав сварливий характер. В молодості Гаррі навіть прозвали «бунтівним принцом» за його бажання порушувати правила. Так що покладати всю відповідальність за розлад у королівській родині на Меган точно не варто.

Кілька днів тому з'явилися чутки, що Меган і Гаррі готові дати велике інтерв'ю на телебаченні в тому випадку, якщо їм не дадуть покинути королівську сім'ю. Нібито подружжя вже обговорили умови співпраці з Опрою Вінфрі. Розмова повинен був піти про расизм і сексизм, які процвітають в стінах Букінгемського палацу.

«Гаррі і Меган хочуть обговорити те, що відбувається в королівській родині. Вони обидва обурені тим тиском, що чинився на Меган», — розповідав інсайдер.

Маркл ще до весілля боролася за загальну рівність, тому її особливо зачепило зневага з боку родичів чоловіка. Звісно, жодних офіційних підтверджень цієї гіпотези немає, але й ігнорувати факт того, що Вона є єдиною темношкірою представницею королівської сім'ї теж не варто.

У своїй заяві Єлизавета II заявила, що дуже сильно хоче, щоб онук залишився членом королівської родини, але повірили не всі. Справа в тому, що за останні два роки в пресі раз миготіло ім'я Меган Маркл. Родичі колишньої актриси розпускали про неї неприємні чутки, а хейтеры то і справа обурювалися тим, з яким завзяттям герцогиня Сассекская витрачає гроші з бюджету.

Королева кілька разів розмовляла з онуком з приводу поведінки його коханої, але результатів ці бесіди не принесли. Саме тому шанувальники припускають, що Єлизавета II могла змусити Гаррі і Меган зробити заяву, щоб усунути їх від відвідування важливих заходів і таким чином приховати від журналістів.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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