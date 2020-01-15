Колишня дружина мультимільйонера Руслана Байсарова співачка Крістіна Орбакайте показала в мережі, що думає з приводу його одруження з 18-річною

Крістіна Орбакайте у відповідь на одруження Байсарова показала фотографію своєї щасливої родини у соцмережі Instagram, а також опублікувала відео з Михайлом Земцовим, своїм теперішнім чоловіком, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На своїй сторінці дочка Алли Пугачової продемонструвала новорічне фото зі своїм чоловіком Михайлом Земцовим і 7-річною донькою Клавдією Земцовою.

«Ще раз з Новим Роком! Будьте щасливі 🙏❤️», – підписала вона теплий знімок в мережі зі своїми близькими.

Так, на фото вони обіймаються і позують для фотографа, посміхаючись.

Також 15 січня, у чоловіка Орбакайте день народження. Співачка опублікувала відео з ним, де вони йдуть за ручку і посміхаються.

«Сьогодні твій День Народження, коханий, мудрий, дбайливий, найкращий чоловік і тато! Михайло Земцов, my Love», – такими словами вона привітала свого найголовнішого чоловіка в житті.

В коментарях багато зірок російського шоу-бізнесу написали вітання Михайлу і його дружині.

«Від усього серця вітаю Мішу і тебе, люба! Міцного здоров'я та процвітання вашій родині! Ви прекрасна пара!», – привітала Аніта Цой.

«З Днем Народження Михайлика 🎂❤️ Вітаю! 😘😘😘», – сказала Інна Малікова.

«З іменинником», – написала Анна Семенович.

Також серед інших відомих особистостей, привітання парі написав Філіп Кіркоров, і інші, менш відомі артисти.

Нагадаємо, що своєю дружиною Байсаров обрав 18-річну модель з Чечні по імені Аламат. На весіллі наполягли батьки дівчини. Пара зв'язала себе узами шлюбу 30 грудня.

Поза бізнес-спільноти Байсаров отримав популярність, як цивільний чоловік Крістіни Орбакате, яка народила йому сина Дені. Як пишуть ЗМІ, крім дочки Алли Пугачової, підприємець в різні роки жив з ще чотирма моделями, які були молодше його. Кожна дружина народжувала бізнесменові дітей.

Нагадаємо, що дочка Пугачової скаженіла на каруселі біля Кремля: "От чому нас не пустили на Червону площу..."

Як повідомляла Politeka, м'язи не працюють: онук Пугачової рятують лікарі, фото з лікарні.

Також Politeka писала, що дочка Пугачової без сорому засвітила груди в сіточці, пікантне фото: «Боже, Христина!».