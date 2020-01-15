Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Не так давно Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. З цього приводу пара представила безліч кадрів і навіть здивувала шанувальників Instagram новою підбіркою фото і відео.

На фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву боком. Так, вона не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивною фігурою після схуднення. Зірка позувала в чорному купальнику, здивувавши при цьому зачіскою - схоже, Насті припали до душі дрібні кіски, що вона заплела. Останнім часом артистка ходить саме з цією зачіскою.

«Good morning☀️ Кожен новий день - це нові можливості! Повірте, якщо зранку ви будете прокидатися з думкою про те, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше - так і буде 🙏🏻 Посміхайтеся, любіть і завжди слідуйте за своєю мрією! Бажаю вам гарного настрою і посилаю промінчики тепла і позитиву з сонячної Мексики🌵💋», – написала Каменських під новим постом.

До цього для нового виходу в світ зірка вибрала коротке чорне атласне плаття з мереживом, доповнивши вечірній образ невеликою сумочкою через плече і оригінальними великими сережками-кільцями, прикрашеними камінням. Головною ж родзинкою нового лука стала оксамитова накидка-кардиган жовтого кольору.

Настя зробила також незвичайний макіяж – вона усыпала особа золотим глітером, підкресливши тим самим колір своїх очей. Шанувальники, як і очікувалося, не залишилися осторонь і написали безліч коментарів.

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