Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Не так давно співачка представила цілий альбом в новому стилі, деякі пісні справили фурор. При цьому Світлана не забуває не тільки займатися просуванням нових композицій, але і брати участь у різних шоу.

Цього разу зірка представила відео зі зйомок в російському шоу «Вечірній Ургант». Зірка позувала у шикарному костюмі малинового відтінку. Її волосся розпущене і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж. Лобода відображена в момент, коли поруч з нею позував і сам Іван з серйозним виразом обличчя.

Під час ролика також можна почути кумедний момент зі зйомок, схоже, артисти були дуже задоволеним новим випуском, причому не менше, ніж самі прихильники Лободи.

Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, оголосила про презентацію кліпу на пісню "Новий Рим".

Красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, вона постала за трибуною в неймовірно розкішному образі. Зірка ніби готується дати брифінг: на трибуні розставлені мікрофони, а позаду неї стоять два красеня-охоронця в ковбойських вбранні.

На Лободі шкіряний топ чорного кольору і розстебнута блуза бронзово-золотистого відтінку, що аж видно її плоский животик. На шиї масивна прикраса з синім птахом.

Коментаторы тут же почали обговорювати зовнішній вигляд артистки і її оголошення. За годину пост зібрав майже 20 000 лайків.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.