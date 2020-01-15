Популярна українська співачка і учасниця дуету «Неангели» Слава Камінська показала апетитні форми на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Відкрий очі і подивися на небо», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку Камінська демонструє ідеальне тіло в купальнику. При цьому ноги зірка вирішила прикрити елегантним сукнею. Однак шанувальники співачки були позбавлені можливості висловитися – фотографію вона викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, опулярная українська виконавиця Слава Камінська різко змінилася в зовнішності і показала це всім.

«Що ви знаєте про стрес? Зйомки на наступний день після мого 35-річчя. всі гості виживали, а ми з dashavisag намагалися тримати обличчя -моє обличчя. Цінуйте відповідальних працівників», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на сцені Камінська здалася в образі Джесіки Раббит з мультсеріалу про кролика Багза Банні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Богиня! Актриса! Секси нереально», «Потрібно йти на стрип денс», «вогонь!», «ось так би завжди», «ого-го, які форми», «Нічого собі», «круть!», «дуже і дуже», - пишуть вони.

До цього Слава Камінська засвітила головну гордість у відвертому вбранні перед концертом.

Так, перед концертом Камінська вирішила похвалитися розкішними формами в облягаючому одязі.

«Ми нарешті-то вже біжимо. Виходимо»,- сказала вона.

Звернемо увагу, що Камінська позує в сукні з відвертим вирізом, виставивши напоказ розкішні форми. Однак українці не змогли відреагувати на вбрання кумира, оскільки знімки Камінська розмістила в Stories.

Нагадаємо, чоловік Слави Камінської «спотворив» пацієнтку, складно повірити в таке перевтілення.

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська кардинально змінила імідж.

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