Популярна українська виконавиця Джамала виставила напоказ ідеальне тіло в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«До зустрічі, мій старваген, зустрінемося в Одесі! Гримерка, зачіска і каблы. Якщо не відповіла, не побачила, не почула – нічого не знаю. Беззвучний режим включений», - йдеться у підписі.

Пост зірка супроводжувала фотографіями в облягаючому і прозорому вбранні, які ефектно підкреслюють її ідеальне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Прекрасна», «обожнюю це – відпочинок», «просто неймовірна!», «Джа, до зустрічі!», «жіночі штани», «вогонь», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 36-річна українська співачка Джамала поділилася архівними знімками з літнього відпочинку і зізналася, що на жаль, на початку цього року її чекало розчарування.

Артистка у своєму мікроблозі в Instagram написала, що не встигла нікуди злітати з сім'єю на відпочинок, на відміну від колег, які заполонили мережу кадрами всяких "таиландов" і "мальдів".

Зате Джамала похвалилася розкішними формами, показавши знімки з попередніх поїздок на море. Вона постала в довгому різнобарвному сарафані вільного крою. Тим не менш верх вбрання вигідно підкреслив розкішні форми артистки, спокусивши не одну тисячу чоловічих сердець.

"Пошук нового почався для мене без перерви на «пісочок і морько» 🤪, я просто поринула у студійну роботу. Доробляю пісню з одним кльовим електронним музикантом і пишу нові. На відпочинок поки поїхати не вдалося. «Ну, що ж», - подумала я! Завжди приймаю те, що мені дарує доля. Якщо ти куди-то не встиг, не полетів не поїхав - на те воля Всевишнього. Так буде краще!

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

Також Politeka писала про те, що Джамала розповіла про нову вагітність: «Я зроблю перерву в кар'єрі».