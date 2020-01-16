Батько Меган Маркл, Томас, вирішив свідчити в суді проти своєї дочки

Все почалося з листа, який герцогиня Сасекська написала татові. Останній оприлюднив частину тексту за допомогою ЗМІ.

У листі Меган просила Томаса припинити брехати у спробі заробити гроші на сенсаційних заявах.

Після того, як лист було оприлюднено, Меган Маркл звинуватила таблоїд The Mail on Sunday у недобросовісному використанні особистих даних і порушенні авторських прав.

Маркл повідомила, що лист надрукували без її дозволу і вибірково, що спотворило сенс.

Адвокати видання кажуть, що опублікували лист заради відновлення репутації Томаса Маркла.

У документах наголошується, що батько багато разів намагався зв'язатися з дочкою, але вона не відповідала на дзвінки. Томас поскаржився, що не знав про весілля і ніхто не поцікавився, як він себе почуває після операції на серці.

Крім того, Томас повідомив, що Меган не платила за свою освіту, як стверджує

Заради відновлення справедливості Томас готовий свідчити проти дочки.

Нагадаємо, 12 січня герцогиня Сасекська Меган Маркл полетіла в Канаду до восьмимісячного сина Арчі, залишивши в Британії принца Гаррі, якого чекала зустріч з королевою і сім'єю, і чимало проблем позаду - тиждень тому пара вирішила відмовитися від королівських обов'язків і зажадала самостійності.

Герцогиню вдалося підловити на публіці: Меган в теплій куртці з капюшоном, чорних джинсах і зручних черевиках прямувала від літака до авто - вже у Ванкувері.

Раніше ми писали, що шанувальники, які уважно стежать за королівською родиною впевнені, що рішення про відмову від повноважень викликане цілою серією скандалів, пов'язаних з Меган Маркл.

Британці впевнені, що колишня актриса довго плела павутину інтриг, щоб змусити Гаррі відмовитися від родичів заради неї. У той же час, відразу кілька інсайдерів повідомили західним виданням, що це саме Гаррі захотів здобути самостійність.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.