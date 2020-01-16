Дівчина онука Микити Михалкова Андрія Бакова очнулася після падіння і розповіла свою версію події, повідомляє Politeka.net, з посиланням на Telegram-канал Baza

Нагадаємо, що дівчину знайшли на тротуарі під вікнами будинку, де проживає Баков.

Онук Микити Михалкова Андрій Баков вже сходив на допит в Слідчий комітет РФ, де розповів про події 11 січня, коли з вікна його квартири випала модель Ксенія Пунтус .

Під час першої бесіди зі слідчими Бако розповів, що не знає, яким чином його подруга випала з вікна. Він повідомив, що в цей час спав і нічого не бачив. На новому допиті онук Михалкова лише повторив цю версію, пояснивши, що про падіння Пунтус дізнався від дільничного.

Як з'ясували ЗМІ, Ксенія Пунтус вже прийшла до тями після падіння і розповіла свою версію події. Так, дівчина пояснила, що вдома у Бакова, з яким зустрічається вже півтора місяці, вона часто сиділа на підвіконні з гаджетами.

В злощасливий вечір Пунтус перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Як зазвичай, дівчина сіла біля вікна, але в якийсь момент зірвалася і впала вниз, де її пізніше і знайшли. Баков, за словами подруги, дійсно спав і нічого не бачив.

Нагадаємо, що російський актор Станіслав Садальський жорстко відреагував на новини про те, що онука відомого режисера Микити Михалкова Андрія Бакова хочуть "відмазати" від історії з моделлю Ксенією Пунтус.

В саркастичній манері назвав кілька можливих причин, з яких 21-річна дівчина виявилася закривавленою під вікнами квартири Бакова.

«Не вірю, що в цьому замішаний онук Михалкова... Ну хіба може онук самого Михалкова побити і зґвалтувати дівчину?... Ясна річ це зробили біси ворожих спецслужб і підкинули дівчину під вікна невинного юнака», - заявив актор.

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