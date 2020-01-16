Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Як стало нещодавно відомо, Анна вирушила разом з чоловіком на відпочинок в Дубаї, звідки вже опублікувала перші кадри з відпочинку. На представлених фото вона позувала в новому образі. При цьому позувала на тлі перського килима. Вийшло досить колоритно, адже яскраво-синє волосся співачки досить кумедно контрастувало з тканиною килима, має вставки такого відтінку.

«Persian carpet castle», - підписала зірка фотосесію для Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники не залишилися байдужі:

«Неземна💋😍😍», «Ви скрізь така не весела після втрати сумки, не сумуйте ✊🏻», «Очечи відпад 🔥🔥🔥🔥🔥», «Псилоцибінові килими якісь. 😉», «Треба брати, як раз під колір волосся💙😊 І німб на місці😇», «Гарна😍💙», «Килим-літак є?», «Взагалі перські килими найкращі.Так Перська він або Еміратський? Попався б тобі чарівний, щоб виконав всі твої бажання😊🌎🌛».

А ще кілька годин тому Ганна показала себе в новому концертному іміджі. Так, співачка позувала перед камерами під час нової фотосесії в незвичайному сукню зі звіриним принтом. Під тонким нарядом, оголював плечі зірки, помітний костюм. Так, Анна наділу звичний костюм з латексу.

В підпису Корсун зазначила, що незважаючи на недавнє пограбування (машину Анни пограбували, викравши подарунки і документи), вона готова працювати і буде продовжувати показувати нові фото в Instagram.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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