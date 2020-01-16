Співачка Анастасія Стоцька порадувала око шанувальників в мереживному і просвітчастому вбранні
Російська артистка приміряла ефектний образ, який їй дуже личить. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.
Як відомо, раніше Анастасію Стоцьку обговорювали через можливі особисті стосунки з самим Філіпом Кіркоровим. І ці чутки періодично згасають, але роздуваються через деякий час з новою силою, при чому приводів для цього чимало, але про це пізніше...
Так на новому опублікованому фото рудоволоса висока і світлоока красуня покрасувалася в класичному темному вбранні, разом з тим, пікантності сукні надала мереживна прозора сітка в районі декольте і колін. Артиска трохи повернула голову, але при цьому погляд її спрямований прямо в об'єктив - яскравий макіяж і стильна укладка - образ доповнили.
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До речі, повертаючись до теми передбачуваного зв'язку Стоцької та Кіркорова - нещодавно в мережі з'явилися кадри, на яких зображена донька Анастасії.
"Моя красуня. Моє диво, моя вигадниця, принцеса моя, як же ти нас смішить і радуєш", — залишила коментар Анастасія.
А ось, для порівняння, фото Кіркорова у дитинстві:
І фото його дітей - Алли-Вікторії і Мартіна-Крістіна:
Знімок Стоцької почали активно обговорювати шанувальники: "Як же вона схожа на Кіркорова"; "Дуже гарна дівчинка, але вона схожа на своїх батьків, а не на Філіпа.
Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".
Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.