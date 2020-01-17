Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і навіть ніжному образі

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився стильний кадр, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

Так, співачка представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром.

Цього разу співачка вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час презентації ювілейного сезону пісенного шоу "Голос країни". Так, співачка показала себе в ефектному образі – в чорно-білому комбінезоні з прозорою корсетною вставкою і чорним тонким ремінцем на талії. Відзначимо, цей стильний наряд вдало підкреслив витончену фігуру Тіни.

Свій новий наряд Кароль доповнила укладанням з локонами і проділом набік, макіяжем з акцентом на звичній червоній помаді і тонкими туфлями на шпильці. Шанувальники прийшли в захват, про що написали під знімками в Instagram.

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал з-за свого виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу з-за її російськомовних пісень.

На сцені львівської Опери на Старий Новий рік звучали російськомовні пісні у виконанні української співачки Тіни Кароль. Це викликало обурення у глядачів. Один з них, львів'янин Роман Метельський, опублікував негативний відгук у соцмережі Facebook.

«Щодо Тіни Кароль – тут я лох. Ніколи не стежив за її творчістю і коли друзі подарували квитки на Різдвяний концерт – у голові крутилися слова пісні “Татові слова Україні – це“. Я навіть у страшному сні не міг подумати, що на Старий Новий рік у Львові на сцені Опери половина пісень будуть російською мовою. Після третьої такої пісні я не витримав і пішов! До цих пір трясе! Російський світ у Львові!», – зазначив на своїй сторінці у ФБ Роман Метельський.

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