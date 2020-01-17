Анна Сєдокова показала, як сильно закохана

Артистка вирішила поніжитися на диванчику зі своїм бойфрендом - баскетболістом Янісом Тімма. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.

Так на нових опублікований кадрах зі сторіз, Сєдокова і Тімма цілують один одного, обіймають, артистка - ніжно подивилася на спортсмена і поцілувала його в плече, а він її - в носик.

Ганна Сєдокова взагалі велика любителька засвітити щось особисте в мережі - вона часто публікує відверті кадри у своєму мікро-блозі, у відкритих сукнях, купальниках і взагалі без одягу, а також активно афішує свої відносини з Янісом - показує свої походи до нього на ігри, спільний відпочинок і навіть такі інтимні кадри, як описані вище.

Крої того, в сторіз артистка засвітилася раніше ще з двома маловідомими артистами, один з, ймовірно, учасник колись популярної в РФ групи "Прем'єр-міністр", інший - дуже схожий на Олега Кензова, артиста з України.

Раніше "голубки" привітали користувачів з Новим роком.

Ганна Сєдокова цього разу постала перед публікою в екстремальному міні, толстовці, ботфортах і стильній оправі, і поводила себе на камеру в звичній для неї манері: артистка всіляко кокетувала, тим часом її бойфренд - бактеболист Яніс Тімма - ніжно приобіймав екс-ВІА Гру за талію і "стискував" за животик.

Шанувальники від таких кадрів знаменитості просто в захваті - зірка мережі Сєдокова частенько балує шанувальників подібними порціями "особистих" відео:

"Красива пара"

"Молодці"

"...Рано ще про любов шалену говорити..."

Примітно, що пост прокоментувала і відома українська телеведуча Леся Нікітюк, залишивши під записом три серця-емоджі - мабуть вже дуже їй нове відео з хлопцем Сєдокової припало до душі.

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