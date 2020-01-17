Російський співак Григорій Лепс заявив, що Росія не воює з Україною і що "українці між собою там намагаються розібратися"

"Надія є, що все нормалізується, все забудеться, як страшний сон. І ми будемо жити, як і раніше дружно, у мирі і злагоді. Так ми і зараз, в принципі, непогано живемо. Ми не воюємо з Україною. Це українці між собою там намагаються розібратися. Нехай розбираються", – зазначив Лепс.

Раніше ми писали, що Лепс в одному з інтерв'ю висловив свою позицію щодо ситуації в Україні: «Я громадянин своєї країни, я поважаю свого президента і все, що він робить, я вважаю правильним. Я йому довіряю, я його поважаю, я його ціную».

Він також прокоментував анексію Криму: «Підтримую я те, що відбулося в Криму — питання двояке. І так, і так можна повернути. Але для Росії, напевно, дуже вигідно мати Крим. Але якщо президент нашої країни так вирішив, значить так тому і бути».

При цьому, коментуючи ситуацію в Україні, Лепс зазначив: "Щиро шкода, що так відбувається і гинуть люди. Я б до кінця відпрацював свій тур, якщо б люди не гинули.

Нагадаємо, що Лепс не стримався і різко висловився про нового ставленика Путіна.

Нагадаємо, Лепс зробив скандальну заяву про окупацію Криму.

Як повідомляла Politeka, Григорій Лепс поплатився за любов до Путіна.