Онука відомого російського артиста Михайла Боярського Катерина показала свою головну "гідність" зблизька

Юна і вже відома Катерина покрасувалася з домашнім вихованцем. 20-річна білявка Боярська вирішила показати шанувальникам, який у неї гарний кіт. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram онуки Боярського.

Катерина позувала в майці з глибоким вирізом, тримаючи при цьому в руках симпатичного котика або кішечку. Дівчина посміхалася і поставила поруч зі знімком у своїх сторіз значок-емоджі мордочку в серцях. Так ненароком пишногруда 20-річна красуня продемонструвала свої жіночні форми на камеру.

Раніше повідомлялося про те, що онука відомого кіношного "Д'Артаньяна" Михайла Боярського Катерина показала, як розважається у рідному для її зіркового діда Пітері.

Катерина Боярська вирішила згадати, мабуть, підлітковий період свого життя і подалася в ігрову кімнату.

Серед різноманітних ігрових автоматів і різнокольорових локацій, дівчина приймала досить провокуючі пози і кокетливо посміхалася на камеру. Так на новій опублікованій Катериною добірці знімків, вона позувала в темних штанях чи лосинах і синій кофті з білими смугами.

Крім іншого, в ігровому залі виднілися високі пластикові фігури-зображення зірок хокею - зірок НХЛ або російського "льоду" - на кадрах не роздивитися.

Шанувальники пишуть, що Катерина чудово виглядає, вона дуже приваблива молода особа і її позитив на камеру не може не радувати.

Нагадаємо, внучка Боярського вразила розкішним життям.

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