Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала популярною завдяки проекту "Орел і Решка", показала новий знімки з відпочинку

На першому фото Леся робить селфи і показала себе з маскою на голові і розстебнутій куртці. В руках можна побачити палиці для катання на лижах, а на тлі гори, до речі, практично без снігу. На другому знімку телеведучу вже фотографує хтось інший на тлі будиночка, під яким видно запаси дров. Дах практично без снігу, але земля повністю покрита ним. В цей раз Нікітюк вирушила в Буковель на відпочинок, про що зазначено у підписі до фото. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати за кілька годин встигли поставити більше 70 тисяч лайків. Також вони написали безліч коментарів:

"З червоним давай", "Красуня", "Ви на цьому фото нереально красива, Леся", "Леся, яка ти красива", "Гарного відпочинку", "Леся, я там була, там нереально красиво", "Клас, ми теж сьогодні приїхали в Буковель. Всі. Тепер буду шукати тебе серед натовпу лижників, щоб зробити таке ж круте спільне селфи. Гарного відпочинку".

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Никитюк показала, як позувала перед камерою, стоячи біля дзеркала. Сама зірка одягнена в досить короткий в'язане плаття з рукавами темно-синього відтінку. Цей наряд підкреслив ідеальну талію зірки. Волосся артистки ж залишилися розпущені і красиво укладені, а на її обличчі немає макіяжу.

У підписі до фото Леся написала: "я Вийшла така "теличка", а на дворі 3 години дня. І я подумала… Це ж якщо так кожен день, то діти від голоду помруть, а чоловік розлучиться. І як ті жінки все встигають".

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене, всіляко нахвалюючи артистку.

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