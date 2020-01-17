Відома українська співачка Наталія Могилевська показалася поруч з сьогоднішньої іменинницею

Ольга Полякова сьогодні, 17 січня святкує свій 36-й день народження. До нагоди, інша і більш досвідчена її колега по цеху Наталя Могилевська, привітала Полякову зі святом. До нагоди, Наталія продемонструвала спільний знімок з Ольгою, де обидві виглядають просто приголомшливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Так на новому опублікованому фото, Могилевська та Полякова позують у вечірніх, ймовірно, сукнях. В насиченого кольору бордо з хутряною накидкою Могилевська і сріблястому Полякова. Текстури тканини вбрання знаменитостей дуже схожі - прозорі гіпюрові сітки, декоровані стразами.

На знімку обидві діви посміхаються, Наталя Могилевська пише про те, що Полякова "справжня трудівниця і королева".

Раніше ми повідомляли про те, що Полякова на день народження влаштувала вологу фотосесію на пляжі.

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото.

Оля похвалилася цього разу спекотним видом на відпочинку. Нове фото, яке вона розмістила в інтернеті, відразу здивувала шанувальників.

Можна помітити, що Полякова вирушила в теплі краї і вже встигла зробити перші фото на пляжі, позуючи в чорному купальнику. Волосся були розпущені і розвивалися на вітерці, а обличчя виявилося без макіяжу.

Зазначимо, співачка вирушила на відпочинок не просто так, а для того, щоб порадувати себе кохану - сьогодні, 17 січня, артистка святкує свій день народження. Звезжа вже показала щасливе, збентежив квітучим виглядом на портретному зображенні.

Нагадаємо, що Могилевська ледь втримала свою гордість в глибокому декольте

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