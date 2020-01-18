39-річна російська співачка Анна Семенович приголомшила несподіваним образом на пляжі

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в довгій сукні соковитого фіолетового відтінку з мереживними оборками внизу, що "тісно" обтянула її пишні форми та вигідно підкреслила все "багатство", яким щедро її нагородила природа.

Аня розпустила волосся, світлі кучері розсипалися на плечах, а макіяж вибрала помітний з яскравим відтінком помади на губах.

Співачка кокетливо дивиться в об'єктив, піднявши одну руку до обличчя і ніжно доторкнувшись до щоки, а іншою трохи задерла сукню, щоб не заважала зробити крок. Вона стоїть на білосніжному піску, а на задньому фоні - зелені зарості джунглів. Нагадаємо, Семенович проводить свої новорічні канікули на Сейшелах.

"Хай збудуться всі мрії ........❤️ #анясеменович #мрії #відпочинок #позитив", - підписала кадр артистка.

Коментуючі кинулися захоплюватися неземною красою співачки. Деякі порівняли її з Русалочкою, що тільки-тільки перетворилася в людину й вийшла на берег.

"❤️😍 коли ви вийдете заміж?"

"Прям як з казки про русалоньку, яка щойно ступила на землю 👍"

"Ох красуня, шикарна жінка ❤️🔥👏"

"Ну просто лапочка!"

"Худенька яка"

"Ви така струнка❤️"

Раніше ми повідомляли, Аня приголомшила мережу, показавши фото з басейну. Так, розпатлана Семенович "осідлала" надувного краба і зробила кілька знімків. На одному з них вона відкрито і щиро посміхається, а на іншому принадно, з пристрастю у погляді та міміці обличчя, дивиться в об'єктив.

Артистка поцікавилася у шанувальників, яке фото їм більше подобається. Думки розділилися: якщо представники сильної статі обирали друге (де пристрасть), то дівчата-прихильниці віддавали перевагу Ані з посмішкою.

"Обидві приємні, а друга виглядає більш пристрасною я так вважаю з чоловічої точки зору 👍👌🌹🌹🌹🌹🌹"; "І перша і друга! Ви просто промінчик сонця! 😍👍", - писали в коментарях.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"