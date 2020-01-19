Від співачки не можна відвести погляд

Колишня солістка російської групи "Серебро" Ольга Серябкіна (MOLLY) користується великою популярністю

Фотографії з зіркою щодня з'являються у фан-групах співачки, пише Рoliteka.net.

Так, нещодавно в Instagram опублікували знімок Ольги, на якому вона демонструє свої пишні принади. Серябкіна позує в білій маєчці, яка ледь утримує її великі груди.

Артистка закинула волосся набік, пристрасно подивилася в об'єктив і відкрила рот. Доповнили гарячий образ знаменитості блискучі грілзи на зубах і сережки-пуссети.

Варто відзначити, що, по всій видимості, на Олі легкий макіяж, зокрема помітний блиск на губах і тіні коричневого відтінку.

"Одна людина переростає іншу. Погляди людей змінюються — звідси зміни у взаємовідносинах. #molly 🙂😘", - підписано фото знаменитості.

За 13 годин знімок Олі зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Ти крута вогонь 🔥 !!!", "Вірно,головна причина ,за якою людям стає разом некомфортно ,я за розвиток і нестояння на місці ❤️😍", "Краса не змінюється", "Оленька вогонь 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌🙌", "Оглядова...", "Які чуттєві губки...", "Щоб день вдався, треба Олю бачити частіше і без кінця!😄🎉", "Треба любити кохану людину і довіряти їй. Решта це не важливо", "Заколхозила зуби(для чого?", "А можливо «перерости» самого себе?", "Що ти робиш...", "Циганський стайл💥👏", "Всі зміни на краще.. Образ огненої стихії!🔥", "Зуби в сріблі", "вражає )))", "Консерватизм у відносинах не прийнятний, потрібно завжди щось змінювати в собі, в ньому, в чому-небудь ще 🔥❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на фан-сторінці популярної російської співачки Ольги Серябкіної з'явилося фото, на якому вона позує в купальнику.

Оля стоїть в пікантній позі: нагнувшись і спершись ліктями об стіл. При цьому співачка п'є коктейль з трубочки на пляжі. Серябкіна дивиться в камеру, її очі підведені чорним олівцем. Пишне і вологе волосся артистка притримує через сильний вітер.

"Може бути, я була світанком, але ти любив тільки заходи сонця🌇", - підписана фото Серябкіна.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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