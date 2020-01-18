Популярна українська модель і ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова задерла сукню і показала ідеальний вигляд



Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Труси на мені. Все під контролем», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Костромічова позує в довгому платті і елегантному капелюсі. При цьому дівчина одягаються красиво задерла, виставивши напоказ головну гордість – довгі і красиві ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дуже хочу побільше таких фоток», «ви дуже гарна», «заворожує», «яка краса», «неймовірна!», «Алла, Ви дівчина з відмінним почуттям гумору», «по-перше – це красиво…», - пишуть вони.

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Алла в цей раз позувала в легкому одязі і з капелюхом на голові. На тлі видно пальми і можна припустити, що Костромічева на відпочинку.

"Мої зайчики, ви завалили мені директ, я відчуваю себе добре, просто у мене після перельоту пропав голос і я розмовляю як стара "дівчина легкої професії". Можу підробляти в "Надання інтимних послуг по телефону, якщо комусь цікаво, то пишіть або набирайте", - сказала Алла в сторіс.

Фанати не змогли нічого відповісти моделі. Ролик був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

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