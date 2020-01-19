Користувачі мережі прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду Олі Полякової та її доньки Маші

Українська співачка Оля Полякова та її старша донька Маша продемонстрували свої ідеальні фігури в купальниках

Як повідомляє Politeka.net, зірка української естради дала кілька концертів в США, а потім вирушила зі своєю родиною в Мексику на курорт Канкун. В теплих краях співачка відсвяткувала свій день народження. 17 січня Олі Поляковій виповнилось 36 років.

Привітання продовжують сипатися на зірку в її блозі Instagram, де вона постійно ділитися новими знімками зі свого відпочинку.

Нещодавно у своєму блозі Instagram вона виклала нові яскраві кадри, де постала в компанії своєї 14-річної дочки Маші. Їх спільні знімки буквально викликав хвилю захоплення серед користувачів мережі.

На знімках мама і донька відображені на пляжі з білосніжним піском. Вони тримаються за руки, щасливо посміхаються і обіймають один одного.

Марія обрала темно-зелений купальник, а її зіркова мама віддала перевагу білому. Обидві вони виглядають дуже щасливими і можуть похвалитися точеними фігурками.

Користувачі мережі прийшли в захват і засипали її компліментами, захоплюючись її стрункістю і Маші і особливо нахвалюючи їх довгі стрункі ноги. До всього іншого, вони не могли повірити, що на фото мама і дочка, а не сестри:

"Так мило", "Красуні 😍", "З донькою, як сестри🔥🔥🔥🔥👍", "Красуні🔥 А ніжки скоро будуть довше ніж мамині🔥 Ви шикарні😘", "просто шикарні😘", "Нереальні стойняшки 😍", "Які ж ви довгоногі красуні❤️", "Фігура мамина 👌🏻", "Як сестрички! Малявка красуня😍🤗", "У вас дуже гарна дочка!🤗", "Ноги від вух 🔥🔥🔥як так то... Дайте мені пару сантиметрів 😝😈", "Дочка вся в маму".

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережу яскравим відео.

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала дорослу фотосесію