Артистка показала стрункі ноги і не тільки...

Солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська вразила свою армію шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, "руденька" з НеАнгелів повідомила, що переліт, ймовірно, з відпочинку, став для неї непростим.

Так на новому опублікованому фото співачка покрасувалася у довгій, швидше за все, спідниці сріблястого кольору з високим вертикальним розрізом і чорній кофті, крій якої передбачає відкриті плечі. Також зірка сцени була в темних сонцезахисних окулярах:

«Різниця в 6 годин дає про себе знати ))) доброго ранку ☀ Джетлаг - слово яке дурнувате 😂», - підписала знімок співачка. Позувала Слава на тлі незвичайної конструкції або декорованої стіни у футуристичному стилі або ж це була локація фотостудії та архівний знімок, або - якийсь фільтр для знімка.

Шанувальники побажали Славі бадьорості, гарного настрою і відзначили, що її краса і життєвий оптимізм - не можуть не захоплювати. Деякі відзначили блідий і втомлений вигляд артистки.

Раніше співачка вирішила насмішити своїх шанувальників написом до знімка і підписала своє пляжне фото знаменитим хештегом в Instagram.

"Сказочноебали, і штори знадобилися", - підписала Слава Камінська свій знімок.

Багато користувачів мережі сприйняли її жарт на ура, інші коментатори захопилися зовнішністю Слави Камінської.

"Богиня", "не можу 😂😂😂", "Казкове Балі", "Клас! Люблю це відчуття, коли у нас холодно, а ти кайфуєш )", "Це просто 5)))) я теж завжди так його називаю 😂 Щасливого Різдва на красивому пляжі 🔥", "Це просто 5)))) я теж завжди так його називаю 😂 Щасливого Різдва на красивому пляжі 🔥", "Краще не пиши такий хештег, з першого разу не так прочитала😂💖".

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", поділилася коротким роликом, де вона без одягу.

На кадрах Слава позує тільки в одному рушник, який замотала голову після прийому ванни. Камінська зауважила, що дісталася "Казкове Балі". Співачка показала себе до грудей і завдяки цьому нічого не видно.

Нагадаємо, чоловік Слави Камінської «спотворив» пацієнтку, складно повірити в таке перевтілення.

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська кардинально змінила імідж.

Також Politeka писала, що Слава з «Неангелів» показала «тичинки»