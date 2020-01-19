29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра" показала, як відпочиває на Маврикій
Як передає Politeka.net, красуня виклала в "сторіз" у своєму Instagram свіжі кадри, на яких постала в спокусливому вбранні. На ній коротенькі шортики світлого відтінку, які "тісно" обтягнули її принадності (та що там, практично їх не прикривають), білий топ, оголив ідеальний прес, легка кофточка і кепка блакитного кольору.
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Співачка вийшла на прогулянку по осторову і позує поруч з місцевими химерними рослинами. А від кадру, де вона сидить на напівзруйнованих сходах в джунглях, витягнувши чудові ніжки, аж мурашки по шкірі. Також, ймовірно, шанувальники не зможуть не помітити жаркий кадр, на якому Міша сфотографована зі спини. Дівчина йде в натовпі, сяючи апетитними принадами, а над нею висять різнокольорові парасольки, надаючи певну фантастичність цьому кадру.
Раніше ми повідомляли, Міша в купальнику чорного кольору розбурхала кадром з ванни. Зірка з вологим волоссям і в чорних сонцезахисних окулярах присіла у воді, обперевшись руками на бортики. Вона витягнула вперед одну ногу, спокусливо зігнувши спину.
"Нам всім властиво змінюватися. Ми як вода, яка трансформується і перетікає з одного стану в інший", - підписала кадр артистка.
Коментуючі засипали співачку компліментами з приводу її ідеальної фігури.
Також ми розповідали, Міша в сукні в підлогу соковитого рожевого відтінку нікого не залишила байдужим. Красуня поділилася в Instagram фото, на якому вона позувала на тлі затоки. Дівчина, млосно підняла одну руку вгору, відвівши голову в бік і закривши очі.
Крім того, ми писали, нещодавно Романова здійняла бурю в мережі жарким знімком з пляжу. У кадрі вона стоїть на колінах на піску, боком до об'єктиву. Вигини її розкішного тіла розбурхують фантазію. На ній купальник персикового відтінку і чорні сонцезахисні окуляри.
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