Олена Омович, яка більше відома як українська Кардашьян, приголомшила прихильників новиною про нову пластичну операцію

Інстамодель знову лягла під ніж пластичного хірурга. Цією новиною вона здивувала шанувальників в мережі з новим фото на ліжку в елітній клініці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Омович у соцмережі Instagram.

«Ще на одну сходинку ближче до свого ідеалу💔 Оскільки багато відповіли на запитання під попереднім постом, що я зменшила губи. А я їх не зменшувала. Доведеться обмежити список і сказати, що справа не в губах і для цього я чекаю свого косметолога з Швейцарії. Те, що я змінила, міг зробити тільки кращий хірург в Києві. Так що ж це було? Пишіть правильний варіант, і з тих хто вгадав я виберу одного, хто отримає піар в сторіс. Поїхали», – написала Альона Омович в мережі.

Також вона додала, щоб їй не писали в мережі, що вона зробила собі мізки: «звичайно, Ви можете написати мізки, але давайте бути більш оригінальними і не судити про людину по картинці. А то ви вже стаєте пі***єц передбачуваними».

В мережі почали гадати, що ж зробила на цей раз українська Кардашьян. Багато ж вчинили хитріше, і спочатку зайшли на сторінку самого доктора і подивилися останні фото з операції.

«Ти зробила розріз очей 😈 погляд Клеопатри», «Погляд Клопатры», «Очі 😍😍😍», «У Вас все ідеально, ну що може бути ще?», «Ви зробили лисячі гласко», «Погляд Клеопатри 100 %%))) тобі дуже йде)», «Погляд», «Зняла з пірсинг сосків», «Погляд Клеопатри,ті хто підписаний на Іванчука вже в курсі👏😍», «Погляд тигриці», «Прес? Або зменшити груди?», «Розріз очей❤️ "Погляд Клеопатри"», – губляться в здогадах користувачі мережі.

Так, більшість шанувальників української красуні Омович вважає, що вона зробила мигдалеподібний розріз очей і підняла віко.

Зазначимо, що «Погляд Клеопатри» – це верхня блефаропластика з підняттям зовнішнього куточка ока. Форма очей стає більш відкритою і мигдалеподібної.

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