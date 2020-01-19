Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "95 Кварталу", показала нове фото в чорній сукні
Березня в цей раз позувала навпроти входу в ресторан в чорному платті. Вона трохи пригнулась від сміху і взялася за живіт. Адамчук позувала в чорній сукні з відкритою спиною, а образ доповнила великими сережками, які діставали до плечей. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли поставити більше 200 позитивних позначок фото. Також один передплатник написав, що Марта дуже красиво виглядає.
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Раніше ми повідомляли, що відома українська артистка Березня Адамчук, що стала популярною завдяки виступам "Кварталу 95", поділилася новими фото на тлі винного льоху.
Березня в цей раз позувала в чорній сукні з відкритою спиною. Образ Адамчук доповнила значними сережками. Артистка повернулася спиною до фотографа і можна оцінити п'яту точку Марти. На тлі видно полиці з різними винами. Фото вийшло цікавим і загадковим.
Фанати встигли поставити кілька сотень лайків за сорок хвилин. Також вони написали безліч коментарів:
"Новий рік - нова я", "Вам дуже йде", "Моніка Белуччі", "Дуже йде", "Розкішна", "Обіймаю".
Повідомлялося, що зірка "Квартал 95" розбурхала пікантним чином у весільній сукні.
цього разу Марта Адамчук захопила чуттєвим і ніжним фото. Зірка постала перед шанувальниками з яскравим макіяжем та прикрасами. При цьому артистка позувала в тонкому плаття чорного кольору, засвітивши при цьому голу спину. Акуратно зібране волосся надали витонченості Березні. При цьому видно, що дівчина позувала в гарному настрої - вона ледь завзято посміхається, надаючи образу чуттєвості.
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