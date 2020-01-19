Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "95 Кварталу", показала нове фото в чорній сукні

Березня в цей раз позувала навпроти входу в ресторан в чорному платті. Вона трохи пригнулась від сміху і взялася за живіт. Адамчук позувала в чорній сукні з відкритою спиною, а образ доповнила великими сережками, які діставали до плечей. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 200 позитивних позначок фото. Також один передплатник написав, що Марта дуже красиво виглядає.

Раніше ми повідомляли, що відома українська артистка Березня Адамчук, що стала популярною завдяки виступам "Кварталу 95", поділилася новими фото на тлі винного льоху.

Березня в цей раз позувала в чорній сукні з відкритою спиною. Образ Адамчук доповнила значними сережками. Артистка повернулася спиною до фотографа і можна оцінити п'яту точку Марти. На тлі видно полиці з різними винами. Фото вийшло цікавим і загадковим.

Фанати встигли поставити кілька сотень лайків за сорок хвилин. Також вони написали безліч коментарів:

"Новий рік - нова я", "Вам дуже йде", "Моніка Белуччі", "Дуже йде", "Розкішна", "Обіймаю".

Повідомлялося, що зірка "Квартал 95" розбурхала пікантним чином у весільній сукні.

цього разу Марта Адамчук захопила чуттєвим і ніжним фото. Зірка постала перед шанувальниками з яскравим макіяжем та прикрасами. При цьому артистка позувала в тонкому плаття чорного кольору, засвітивши при цьому голу спину. Акуратно зібране волосся надали витонченості Березні. При цьому видно, що дівчина позувала в гарному настрої - вона ледь завзято посміхається, надаючи образу чуттєвості.

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