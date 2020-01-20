Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями
Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку, пише Politeka.
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Зазначимо, яскравими кадрами зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком. В цей раз щаслива Леся похвалилася новим чином.
В цей раз зіркова телеведуча відправилася в українські Карпати, і вже підкорює гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою.
Зазначимо, під час подорожей, Никитюк часто демонструє всякі смакоту і з удоволсьвием їх дегустує, розповідаючи про свої враження.
«Ти про Підборіддя ??», «І бажаю тобі гарного відпочинку, набратися нових сил❤️❤️❤️❤️», «Боже, які гарні пальці!)», «Леся і чебурек 😘», «Судячи з виразу обличчя, чебурек не дуже😂😂😂», «Смачно?», «😮😮😮😂😂😂вкусняха🖒», «Фото просто супер!😁🔥👍», «Приємного апетиту, вітаю», – написали користувачі під новим постом.
Також раніше знаменитість похвалилася в розділі Сторі чином, зробленим спеціально для зйомок шоу "Хто проти блондинок". А сьогодні артистка показала невелике відео, зроблене в програмі "Тік-Ток".
Никитюк приміряла пікантний яскраво-помаранчевий костюм, що складаються з тонкої майки і обтягуючих лосин з білими смужками з боків. Так, артистка засвітила не тільки схудлу фігуру.
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