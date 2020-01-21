Українська акторка студії "Квартал 95" опублікувала сміливе фото

Екзотична красуня Еліна Мбані деякий час тому опублікувала знімок, на якому показала оголені частини тіла, пише Рoliteka.net.

Артистка фотографувалася знизу, тому було видно оголене стегно. Еліна постала в сірій кофті і чорних трусиках з мереживом.

Вона нахилила голову вбік, подивившись прямо в об'єктив, і посміхнулася. На нижньому повіку зірки - намальована жовта стрілка, яка доповнює стіль відвертий образ. Ймовірно, більше макіяжу на артистці немає.

Позаду Мбані видніється шафа і відкриті двері.

"Прийшла з фотосесії)", - підписала знімок Мбані.

За годину пост зірки "Кварталу 95" зібрав майже 200 лайків і трохи коментарів.

"У Вас ніжки голі, мені за Вас холодно", - написав один з користувачів.

Варто відзначити, зараз на сторінку екзотичної красуні підписані майже 5000 користувачів мережі.

Нагадаємо, Еліна Мбані опублікувала фото, на якому постала з яскравим макіяжем жовто-помаранчивого кольору.

Еліну зняли крупним планом, тому не було видно, що на ній одягнене, виглядала лише частинка чорного вбрання.

За дві години пост зірки "Кварталу 95" зібрав майже 200 лайків і парочку коментарів.

Раніше ми писали, що Еліна Мбані влаштувала «брудні танці» просто на камеру, демонструючи всім свої елегантні вигини.

«Хорео», - йдеться в пості зірки.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Нагадаємо також, що Еліна Мбані виклала в мережу відео, де вона просто майстерно виконує трюки в танцювальній студії.

На кадрах дівчина красувалася в леопардових лосинах і чорному топі. Вона вирішила сфотографуватися на пам'ять, зробивши відвертий знімок-селфи. Крім того, мережу просто підірвали запальні танці артистки.

Мбані брала відверті пози, а коли фотографували і зовсім – розставила ноги.

Раніше повідомлялося, що Мбані виклала в мережу фото, де вона красується біля дзеркала. Її очі просто сяяли. Для знімка вона вибрала майку на тоненьких бретельках.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

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