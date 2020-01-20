Відома українська співачка Надя Дорофєєва, солістка групи "Час і Скло" поділилася новим кадром з відпочинку

На знімку Надя позує в штанях, під якими видно леопардові трусики для купання. Друга частина купальника була не прикрита і досить коротка. В руках Надя тримала, швидше за все піджак або щось подібне. Образ співачка доповнила очками. На фото Дорофєєва дивиться вниз. На тлі можна побачити пальми і пісок, а трохи далі море. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчора з Дантесом переглядали свої фотки в інсте і так насміялися і на згадувалися. Стало якось дуже тепло. Напевно багато хто з моїх передплатників вже і не юзають фотоальбоми. І вже не відчувати незручне почуття, коли хтось із твоїх друзів приходить в гості і мама першим ділом дістає фотоальбом і показує твої «найвдаліші» фотки. А шансів вийти добре практично не було. Було всього 36 кадрів на все про все", - написала Дорофєєва під фото.

Фанати встигли поставити більше 70 тисяч лайків і залишити безліч коментарів:

"Ти для нас завжди красива", "Обожнюю тебе красуня", "Чіткий прес", "Класний прес", "Ти знала? Що ти найкрасивіша дівчина в Україні?", "Надюш, дякую за натхнення, я люблю тебе", "Надюша! Прес просто бомба", "Сьогодні, мабуть, позначки профілі будуть заповнені невдалими фото".

Раніше ми повідомляли, що учасниця популярного дуету «Час і Скло» Надя Дорофєєва заінтригувала фанатів новим знімком.

На цей раз Дорофєєва виклала новий знімок, на якому позує в брючному костюмі кавового кольору і чорних кросівках перед відчиненими дверима. Волосся співачки виляпав вітер.

У підписі до фото Надя Дорофєєва поділилася своїми роздумами про страхи і боротьбі з ними.

Нагадаємо, роздягнена Дорофєєва побешкетувала із Дантесом на пляжі

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А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва спантеличила сімейним кадром з Дантесом



