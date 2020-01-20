Відома українська модель Анастасія Субота, "Міс Україна Всесвіт 2019", показала кадри з пікантній фотосесії

На кадрах Анастасія позує в профіль з розсунутими ногами в чорній відвертій сукні з екстремальним декольте. Субота зовсім забула про білизну в даному ролику, а образ доповнила великими сережками. Волосся при цьому були розпущені. Можна помітити, що ролик був зроблений під час фотосесії. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під кадрами, відзначаючи красу моделі і ставлячи вогненні смайлики.

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На фото Анастасія позує в профіль. Субота виявилася тільки в купальнику, воно і не дивно, адже яка одяг ще потрібна для пляжу. На фото можна оцінити фігуру моделі, а також довгі ніжки. На тлі можна побачити, імовірно Бург-ель-Араб, розкішний готель в Дубаї. А значить Анастасія поїхала підкорювати серця в АОЕ.

Фанати не встигли залишити коментарів під знімком. Але фото зібрало вже майже 200 лайків.

Повідомлялося, що світовий конкурс краси "Міс Всесвіт-2019" відбулося в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, в штаті Джорджія, Атланта.

Україну там представляла модель Анастасія Субота. Проте дівчина не пройшла першого етапу і не увійшла навіть в топ-20.

Виступала Анастасія Субота в яскравому вбранні, який, за задумом модельєра, втілює собою Україну.

"Ідея костюма – показати Україну такою, якою її бачить птах із висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною", - розповіла Субота.

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