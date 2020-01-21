Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала нове спекотне фото в білому одязі

На знімку Віра позує в коротких шортиках і майці білого кольору. Брежнєва влаштувалася на білому пуфику і розставила ноги, а між ними склала руки. Образ співачка доповнила розпущеним пишним волоссям, які дотягують до бюста. Фото вийшло дуже пікантним і світлим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як і в минулому пості - найцінніші кадри народжуються абсолютно спонтанно. Хочу поділитися з вами цією зйомкою. Ми перебрали різні образи і вирішили трохи похуліганити в кінці 12-годинної зйомки... В результаті за лічені хвилини вийшли кадри, ідея яких особисто мені дуже близька. Бачити самі різні відтінки навіть на чорно-білих знімках. З них народилася невелика фото-виставка для презентації", - написала Віра під знімком.

Український співак Монатік залишив відразу багато смайликів вогню під кадром. Фанати також встигли написати кілька коментарів під фото:

"Віра,дивлячись на ваші фотографії,відпочиваю душею. Вони завжди теплі і гармонійні. Ви молодець!!!", "Абсолютно не дивно))) ви і зараз себе даруєте: свій голос, свій час, свої думки. Я б не відмовилася від красивого портрета гарної дівчини", "Неї, коли це портрет Віри Брежнєвої, дивина стає потребою", "От круто, коли у жінки сексі-погляд! Не збагну, як навчитися так в камеру дивитися", "Ви така гарна! Знак зодіаку?", "Я кожен раз дивлюся на Вас і не вірю років! Ви чудово виглядаєте. І я так хочу".

Повідомлялося, що із-за дочки Віри Брежнєвої розгорівся скандал.

На особистій сторінці популярної співачки, екс-солістки групи "ВІА Гра" Віри Брежнєвої розгорівся скандал з фото її молодшої дочки Сари.

Артистка поділилася фотографіями з відпочинку, серед яких був портрет її дочки. Одна з передплатниць Брежнєвої під ніком u.novikova1982 написала: «Яка дочка страшна, навіщо такі фото викладати».

Цей комент викликав бурхливу реакцію друзів і шанувальників співачки і зібрав цілу гілку з більш ніж 170 коментарями. Люди зазначали, що не можна так говорити про маленьку дитину.

Нагадаємо, чарівна Брежнєва розвіяла всі чутки особистим фото з Меладзе

Також Politeka повідомляла, Віра Брежнєва показала, як ховає під косметикою свої недоліки

А ще Politeka повідомляла, що Брежнєва похвалилася гарячими кадрами з відпустки в Італії



