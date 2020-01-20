Олексій Панін відзначився новим скандальним фото своєї доньки

Одіозний російський актор постійно привертає до себе увагу дивними і деколи вельми неоднозначними витівками. При цьому він любить публікувати скандальні кадри на своїх сторінках в соцмережах.

Відомо, що після розлучення зі своєю дружиною Панін виховує їх 11-річну доньку Анну, яка сама вирішила жити з батьком. Дівчинка проводить багато часу з актором, в тому числі і на знімальному майданчику. При цьому, іноді її батько веде себе зовсім не по-батьківськи.

Так, цього разу Панін опублікував знімок своєї дочки з сигаретою і порівняв фотографію з архівним кадром, на якому російський цар Микола II позує з однією зі своїх дочок, яка нібито підпалює мундштук.

«Яка ж ранкова кава може бути без сигарети. Виявляється, не тільки я такий "жахливий" Тато, але і Російський Цар, зарахований Православною Церквою до лику святих, Микола Другий був далеко не ангел. Гортайте фото. Мені дуже шкода людей без почуття гумору. На жаль допомогти їм в цьому питанні неможливо», - підписав кадри Панін.

Цікаво, що в коментарях до посту більшість шанувальників підтримує артиста і радить йому не звертати уваги на хейтерів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Панін скучив за Києвом і несподівано попросив вибачення в українців. Своє послання до українців скандальний російський актор Олексій Панін, відомий своїми скандальними витівками, опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Російський актор попросив вибачення за Росію у всіх громадян України, заявивши, як же зараз йому не вистачає життя тієї, яка була раніше, коли ніяких заборон на в'їзд не було, і коли артисти обох країн разом знімалися в кіно, співали пісні, а також раділи життю.

В самому кінці своєї публікації росіянин заявив, що йому неймовірно шкода, що Москва почала війну між братніми народами, і попросив вибачення у всіх українців.

Нагадаємо, Панін взмолив про пощаду українців: "Вибачте нас, ми винні".

Як повідомляла Politeka, Панін отримав палицею по "горбу" в Криму, епічне відео.

Також Politeka писала, що скандальний Панін ошелешив українців висловом: "Хочу, щоб Росію пробачили".