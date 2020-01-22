20 січня у Лос-Анджелесі відбулася 26-а церемонія Screen Actors Guild Award

На заході проходило вручення нагород від Гільдії кіноакторів США, пише Рoliteka.net.

Безліч знаменитостей відвідало захід, у тому числі актрис таких як: Дженніфер Лопес, Скарлетт Йоханссон, Дженніфер Еністон, Різ Уізерспун, Марго Роббі, Рене Зеллвегер, Ніколь Кідман, Кетрін О’Хара та інших.

Пропонуємо переглянути найяскравіші образи церемонії.

Так, на представленому фото позують Зої Кравіц і Ніколь Кідман. Перша вибрала сукню від Oscar de la Renta, а друга елегантний наряд синього кольору.

Дженніфер Еністон в білому платті Dior виглядає витонченіше актриси в рожевій сукні з пишною спідницею.

Дженніфер Лопес обрала чорну сукню від Georges Hobeika, Скарлетт Йоханссон - відвертий наряд від Armani Prive.

Різ Візерспун вибрала вбрання від Celin, що переливається і виглядала чудово.

Марго Роббі здивувала вибором вбрання, вона не виглядала елегантно, як її колеги.

Рене Зеллвегер виглядала вишукано, дуже стильно і привабливо в довгій сукні з вирізом в районі ноги.

Зірка "Один вдома" Кетрін О’Хара вибрала золотистий наряд і доповнила його сумочкою в тон.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і її хлопець Алекс Родрігес тепер усюди з'являються разом - вони довго зустрічалися і не так давно побралися. Пара відвідала світський захід.

44-річний Родрігез надів класику чорного кольору, а його дама блищала з лаконічною зачіскою, вечірнім макіяжем на обличчі і, ймовірно, в діамантах.

Нагадаємо також, що Бред Пітт дуже емоційно привітав колишню дружину Дженніфер Еністон з перемогою, не соромлячись величезної кількості присутніх на премії Screen Actors Guild Award. Зворушливий момент, не вислизнув від уваги камер.

Раніше ми писали, що Ніколь Кідман з'явилася в ідеальному ретро-купальнику ніжного блакитного кольору. Акуратні рюші на ліфі візуально збільшили груди артистки, а плавки з високою посадкою зробили її стрункішою. Правда, Кідман і сама по собі виглядає карколомно у свої 52 роки. Зірка тримає себе у чудовій формі – завжди струнка і підтягнута.

Нагадаємо, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина зробила все, щоб роздобути Пітта назад: спливла пікантна правда, "таємно зняла...".

Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопес засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі