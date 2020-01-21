Популярна російська співачка Наталя Іонова-Чистякова, більш відома як Глюкоза, показала апетитні форми на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Замріялась», - коротко йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Глюкоза позує в сукні з відвертим декольте. Доповнює образ елегантне кольє. Сам вигляд зірки справив фурор серед її шанувальників, про що говорять коментарі під знімком.
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«Хороша, чертовка!», «вогонь», «Вона преться від чогось. Наркоша», «Наталочко, хорошь худнути....», «солодка!», «Як витончено лежить ланцюжок», «Вийшла на лежак, баба танцевач))) огонььь», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, відома російська співачка Глюкоза похвалилася апетитними формами під час відпочинку за кордоном. Знімки Наталя Чистякова-Іонова (справжнє ім'я співачки) опублікувала в Instagram.
«найзручніший на пляжі»,- йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Глюкоза позує у відвертому чорному вбранні, виставивши напоказ ідеальні форми. Доповнювала образ виконавиці капелюх тілесного кольору і світла накидка.
Уточнимо, що шанувальники Глюкози не змогли відреагувати на відвертий наряд кумира, оскільки вона опублікувала фотографії в Stories.
Раніше ми писали, що співачка Глюкоза, чиє справжнє ім'я Наталія Чистякова-Іонова, нарвалася на жорстку критику з-за відвертій фотосесії. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Глюкоза показала бекстейдж з фотосесії зі знаменитим фотографом із США Дейвом Машегейном.
Виконавиця приміряла на себе кілька гарячих нарядів, серед яких: прозорий чорний ліфчик, відверті боді з глибоким декольте і провокаційні пози.
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