Популярна російська співачка Наталя Іонова-Чистякова, більш відома як Глюкоза, показала апетитні форми на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Замріялась», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Глюкоза позує в сукні з відвертим декольте. Доповнює образ елегантне кольє. Сам вигляд зірки справив фурор серед її шанувальників, про що говорять коментарі під знімком.

«Хороша, чертовка!», «вогонь», «Вона преться від чогось. Наркоша», «Наталочко, хорошь худнути....», «солодка!», «Як витончено лежить ланцюжок», «Вийшла на лежак, баба танцевач))) огонььь», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома російська співачка Глюкоза похвалилася апетитними формами під час відпочинку за кордоном. Знімки Наталя Чистякова-Іонова (справжнє ім'я співачки) опублікувала в Instagram.

«найзручніший на пляжі»,- йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Глюкоза позує у відвертому чорному вбранні, виставивши напоказ ідеальні форми. Доповнювала образ виконавиці капелюх тілесного кольору і світла накидка.

Уточнимо, що шанувальники Глюкози не змогли відреагувати на відвертий наряд кумира, оскільки вона опублікувала фотографії в Stories.

Раніше ми писали, що співачка Глюкоза, чиє справжнє ім'я Наталія Чистякова-Іонова, нарвалася на жорстку критику з-за відвертій фотосесії. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Глюкоза показала бекстейдж з фотосесії зі знаменитим фотографом із США Дейвом Машегейном.

Виконавиця приміряла на себе кілька гарячих нарядів, серед яких: прозорий чорний ліфчик, відверті боді з глибоким декольте і провокаційні пози.

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