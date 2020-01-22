В цей раз щаслива Леся похвалилася новим образом на відпочинку

Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.

Зазначимо, яскравими кадрами зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком. В цей раз щаслива Леся похвалилася новим образом.

В цей раз зіркова телеведуча відправилася в українські Карпати, і вже підкорює гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою. Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

Зазначимо, під час подорожей Никитюк часто демонструє всякі смакоту і з удоволсьвием їх дегустує, розповідаючи про свої враження.

«#їжа #їжонька #буковель Під час катання на лижах спалюється 400-600 кілокалорій за годину - це достатня кількість, щоб змусити вас бігти за спортивними черевиками. А мені пощастило, шо їла, шо радіо слухала. Ще й спортом позаймалась.

Коли ти подорожуєш, як дихаєш, підкоряючи нові країни, ти неминуче пробуєш нову кухню. Мої гурманные замашки розцвіли і примножилися. Але українська кухня це світ божественних смаків», – написала Леся.

Також раніше знаменитість похвалилася в розділі Сторі чином, зробленим спеціально для зйомок шоу "Хто проти блондинок". А сьогодні артистка показала невелике відео, зроблене в програмі "Тік-Ток".

Никитюк приміряла пікантний яскраво-помаранчевий костюм, що складаються з тонкої майки і обтягуючих лосин з білими смужками з боків. Так, артистка засвітила не тільки схудлу фігуру.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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