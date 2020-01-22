Батько Меган Маркл Томас Маркл дав чергове скандальне інтерв'ю журналістам.

75-річний Томас Маркл заявив, що не має наміру миритися зі своєю дочкою, дружиною британського принца Гаррі Меган. Про це він розповів в інтерв'ю британському телеканалу Channel 5.

За його словами, на даний момент він не представляє, за яких обставин зміг би помиритися з дочкою. Він зізнався, що вже довгий час не спілкувався з Меган і не має можливості зв'язатися з нею. Чоловік заявив, що Меган не йде до нього на зустріч.

«Думаю, наступний і останній раз, коли ми з нею і Гаррі побачимося, буде день моїх похорон», - підкреслив Томас Маркл.

Заявляючи, що Меган не хоче з ним миритися, чоловік регулярно говорить про неї не найкращі речі в різних інтерв'ю. Після новини про те, що Меган і Гарі вирішили відмовитися від королівських обов'язків, він завив, що його дочка "опошляє" королівську сім'ю і руйнує один з найбільших інститутів з багатовіковою історією. На його думку, Маркл вийшла за принца – про це мріють всі дівчата в світі. А тепер вона взяла і викинула цю мрію.

«Вони говорять про мене погані речі. Тепер мені все одно. Вони мені заборгували. Гаррі мені винен, і Меган теж. За те, що я пережив, мені належить винагорода. Колись Меган сказала, що нагляне за мною в старості. Зараз я постарів, настав час подбати про татка», - підкреслив старий.

Крім цього, зведена сестра Меган Саманта також підлила масла у вогонь. Вона заявила, що Меган рухає тільки одне бажання - повернутися на телеекрани і підкорити Голлівуд. Саманта впевнена, що Маркл мріє про славу кінозірки.

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