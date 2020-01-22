Відома українська модель Анастасія Субота, Міс Україна Всесвіт 2019, поділилася кадрами із відпочинку

На знімку модель позує в одній нижній білизні крупним планом. При цьому волосся Субота вирішила розпустити. Образ доповнила Анастасія цікавим намистом на шиї. На тлі можна побачити постіль, а також стінку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сонна, але щаслива", - підписала англійською пост Анастасія. Відомо, що нині Субота відпочиває на Сейшелах, якщо вірити геометке під знімком.

Фанати встигли залишити майже 400 лайків за три години, а також кілька коментарів. Фолловери писали про те, яка гарна модель і радували різними чудовими епітетами.

Повідомлялося, що Міс Україна забула про білизну і показала "персики" в екстремальному розрізі.

На кадрах Анастасія позує в профіль з розсунутими ногами в чорній відвертій сукні з екстремальним декольте. Субота зовсім забула про білизну в даному ролику, а образ доповнила великими сережками. Волосся при цьому були розпущені. Можна помітити, що ролик був зроблений під час фотосесії.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під кадрами, відзначаючи красу моделі і ставлячи вогненні смайлики.

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Знаменитість опублікувала фото в Instagram. На фото Леоніла позує на тлі червоних штор. Груди вона прикрила руками. Модель одягла тільки блискучі штани і відкриті босоніжки на підборах. Образ Гузь доповнила довгими сережками та намистом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Прибери руки", "Дуже красива", "Соковитий пиріжок", "Новорічна прям", "Манікюр шикарний", "Красуня", "А іншого кольору помади не було?".

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