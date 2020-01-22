Популярна українська виконавиця Анна Седокова вирішила показати апетитні форми в корсеті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Якщо ви думаєте, що ми нічим тут не займаємося в чотири ранку, то ні – ми палимо мої волосся. І все це ви зможете побачити в нашій відеороботі. Програма для дорослих», - зазначила вона.

Звернемо увагу, що на кадрах Седокова позує в корсеті, наводячи при цьому амру телефону на свої груди. Після цього зірка вирішила показати чоловіка, з яким готувалася до виступу – Максима.

Уточнимо, що кадри вона викинула в Сторіс, тому шанувальники не змогли висловитися про ідеальних формах.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом.

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців.

Кілька годин тому позуючи без макіяжу, Ганна показала себе в природному вигляді і домашньому одязі. Пізніше Анна розповіла, що поїхала знімати новий кліп і навіть представила перші кадри з подгототовки до зйомок.

А вже сьогодні Ганна показала свій перший образ для кліпу, позуючи з кісками в волоссі. Поряд з артисткою вже працювали стилісти. Всіляко допомагаючи Ганні підготуватися:

«22.00. Перша зйомка майже завершена, залишилися самі жаркі кадри! І так, ми знімаємо на «Ігристе, Дитинко» 🥂. І ще... У мене приголомшлива команда ! Спасибі ❤️ І ще сьогодні ми показуємо нову колекцію @lastory_store і це нереально красиво !!! Я пишу і плачу від щастя! Глибоко всередині! А сьогодні саме час відзначати і ще трохи попрацювати! Так що ми ще знімаємо сьогодні?», – написала Седокова під новим постом в Instagram.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином