Популярная украинская исполнительница Анна Седокова решила показать аппетитные формы в корсете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Если вы думаете, что мы ничем тут не занимаемся в четыре утра, то нет – мы жжем мои волосы. И все это вы сможете увидеть в нашей видеоработе. Программа для взрослых», - отметила она.

Обратим внимание, что на кадрах Седокова позирует в корсете, наводя при этом амру телефона на свою грудь. После этого звезда решила показать мужчину, с которым готовилась к выступлению – Максима.

Уточним, что кадры она выбросила в Сторис, поэтому поклонники не смогли высказаться об идеальных формах.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом.

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей.

Несколько часов назад позируя без макияжа, Анна показала себя в естественном виде и домашней одежде. Позже Анна рассказала, что поехала снимать новый клип и даже представила первые кадры с подгототовки к съемкам.

А уже сегодня Анна показала свой первый образ для клипа, позируя с косичками в волосах. Рядом с артисткой уже работали стилисты. Всячески помогая Анне подготовиться:

«22.00. Первая съёмка почти завершена, остались самые жаркие кадры! И да, мы снимаем на «Игристое, Детка» 🥂. И ещё... У меня потрясающая команда ! Спасибо ❤️ И ещё сегодня мы показываем новую коллекцию @lastory_store и это нереально красиво !!! Я пишу и реву от счастья! Глубоко внутри! А сегодня самое время отмечать и ещё немного поработать! Так что мы ещё снимаем сегодня?», – написала Седокова под новым постом в Инстаграм.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом