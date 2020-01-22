Популярна співачка і колишня учасниця групи ВІА-Гра Тетяна Котова показала соковиті форми у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Помічали, як багато у мене пісень про танці: «Давай зі мною», «Танцюй» і «Танцюй, Дівчинка!». Притому, вони створювалися в різний час і з різним настроєм, а все - одно творчість завжди зводиться до нашим інтересам і мироощущениям», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Котова позує в облягаючих шортах-велосипедках і яскравому боді. Доповнює образ зірки бірюзова коротка куртка і поясок. Наряд співачки став причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Красуня», «Спекотна, як полум'я», «Всі хорошеешь», «Ось це бомба», «неймовірна», «вау, супер», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 34-річна співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи ВІА Гра, підкорила мережа накачаним тілом на тлі блакитного океану

Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, на якому постала в синьому купальнику на краю басейну. Співачка вигнулась у спокусливій позі, витягнувши ніжку вперед і погравши однією рукою з волоссям, в іншій руці вона тримає келих з напоєм. Рельєфні м'язи, плоский животик і пристрасний вид Котової нікого не залишать байдужим.

На жаль, за словами артистки, її новорічну відпустку на Мальдівах завершується, але на пам'ять вона залишила багато подібних чудових знімків.

"Дуже шкода їхати звідси 😿😻 Якщо рай на землі існує, то він тут, і підтвердження тому – всі мої сторіс в ці дні 💙 Спасибі, що дивіться, я бажаю всім опинитися тут і отримати незвичайні емоції від краси і гармонії 🌊 ☀ Адже все, заради чого ми живемо – це набір емоцій і почуттів один до одного і до цього світу 🧡🧡🧡 #heritanceaarah #heritancehotelsandresorts", - написала в соцмережі Тетяна.

Нагадаємо, гаряча блондинка з ВІА Гри ледве втримала свої "персики" у жаркому топі

А ще Politeka писала, що розкішна екс-ВІА Гра засвітила апетитні форми в прозорому вбранні