Відома українська співачка Наталя Могилевська показала новий образ в чорному платті

На фото Наталія позує на тлі блискучої стіни, яка нагадує пікселі. Сама Могилевська позує в чорному матовому сукні з великим декольте і асиметричним низом. Образ співачка доповнила значними підборами і прикрасами на руці. Наталія в цей раз була з розпущеним волоссям. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Є швидкі шляху до щастя, і танець - один з них!

Є у мене тут ті, хто займається танцями? Пишіть в коментарях якими займаєтеся чи хотіли б", - написала Наташа під публікацією.

Фанати встигли поставити майже 8 тисяч лайків за годину і кілька коментарів:

"Я б хотіла бальними", "Так. Обожнюю бальні танці. Танцюю, хоча останній раз на паркеті була 20 років тому", "Я є!! бальні, східні, латиноамериканські", "Танці а тільки плани, а поки перші уроки вокалу ))", "Ось хочу зайнятися танго, чоловік не хоче...", "Аргентинське танго, мрія збулася", "Наташа! Ти класна, а сукня бомба, "Обожнюю зумбу, ніколи на танці не ходила, але відчуваю себе чудово, коли відвідую заняття"

Раніше ми повідомляли, що Могилевська та Полякова помірялись принадами в прозорій сітці.

Ольга Полякова сьогодні, 17 січня святкує свій 36-й день народження. До нагоди, інша і більш досвідчена її колега по цеху Наталія Могилевська, привітала Полякову зі святом. До нагоди, Наталія продемонструвала спільний знімок з Ольгою, де обидві виглядають просто приголомшливо.

Так на новому опублікованому фото, Могилевська та Полякова позують у вечірніх, ймовірно, сукнях. В насиченого кольору бордо з хутряною накидкою Могилевська і сріблястому Полякова.

Нагадаємо, Могилевська в сіточці приголомшила знімком після свят

А ще Politeka писала, що помолоділа Могилевська змусила всіх здригнутися

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