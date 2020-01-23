Фотомодель подякувала фоловерам за підтримку в складний час, передає Politeka.net з посиланням на Instagram Ксенії Пунтус

Нагадаємо, що 21-річну модель Ксенію Пунтус знайшли на тротуарі під вікнами будинку, де проживає онук відомого режисера Микити Михалкова Андрій Баків. Пізніше стало відомо, що інцидент стався через алкогольного сп'яніння. Дівчина любила посидіти з гаджетами на підвіконні. В нещасливий вечір вона проробляла це напідпитку, не втрималася і впала. Баків в цей час спав.

“За останній тиждень я прочитала і почула неймовірну кількість добрих і щирих слів підтримки. Безмірно радує, що в нестандартних ситуаціях люди готові об'єднатися і допомогти, підтримати і втішити. Добрі люди є ! І їх багато !”- написала дівчина у коментарі під колажем з однією зі своїх фотосесії.

Пунтус закликала передплатників озиратися по сторонах, бо навколо дуже багато щирих і добрих людей. “Щастя бути здоровим людиною в оточенні своїх рідних, а все інше - поправимо”, - зізналася Ксенія.

В коментарях до фото фоловерів і друзі підтримали Пунтус.

“Поправляйтесь! И пусть у вас все будет хорошо! И аккуратнее с подоконниками))))”, “Ксения, очень сопереживаю вам, сама побывала в чем-то подобном год назад, перелом таза, аппарат, лежать только на спине, ад конечно был тогда, ни чихнуть ни кашлянуть) сейчас все прошло, как и не было ничего, бегаю, плаваю, не хромаю) всё заживет!”, “Поправляйтесь скорее и радуйте людей своей красотой. любовь и красота спасёт”

Треба зазначити, що Ксенія відповіла практично на всі добрі побажання під фото, подякувавши авторам.

В одному з коментарів користувачі навіть поставили під сумнів, що пише сама Ксенія, яка, за повідомленнями ЗМІ, серйозно травмована. Пунтус закликала не надто вірити новинам. Також вона зазначила, що її стан “З кожним днем все краще”.

Раніше розкрилися подробиці трагедії з дівчиною онука Михалкова: "страждала від...".

Як повідомляла Politeka, перед трагедією дівчина онука Микити Михалкова залишила прощального листа: «Ми один одного…».

Також Politeka писала, дівчина онука Микити Михалкова встигла зробити фото перед трагедією: "Ви що, звірі?".