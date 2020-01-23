В Україні скасовують концерти гумористичного дуету Володимира Мойсеєнка та Володимира Данильця, більше відомих публіці як «Кролики»

Вони збиралися представити програму «Давайте посміємося», а перший концерт був запланований на 8 лютого у Фастові. Однак незабаром виступ відмінили, а захід пропав з розкладу концертів в Україні, передає Politeka.

Данильця та Моїсеєнка звинувачують в українофобії. Вони неодноразово були учасниками програм в ефірі російських пропагандистських каналів. Наприклад, Данилець дозволяв собі неоднозначні висловлювання щодо української мови, а його дружина засуджувала військові дії проти бойовиків на сході України.

Крім того, дует у компанії Наташі Корольової в ефірі телеканалу «Росія» висміяв заборону на польоти в Україну російських авіаперевізників.

Крім усього іншого, Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко знаходяться в базі «Миротворець». Потрапили вони туди після участі в телемості з Росією «Треба поговорити».

Бажання «кроликів» заробити на українцях освистали в мережі.

«Нехай розважають Росію, а у нас вистачає своїх клоунів», «Так з них і артисти як з мого вуха мірошник. Весь репертуар тільки кролики», «Гнати в шию з України», «Їдьте з поворотом на 180 градусів. Тепер згадали про Україну? Противно і гидко на вас дивитися», «браво, українці!!! Ось так треба з усіма зрадниками», – пишуть користувачі в коментарях.

Зазначимо, що в квітні минулого року «Кролики» повернулися в Україну після п'ятирічного проживання в Росії і дали концерти в Полтаві та Кременчуці. Тоді вони безперешкодно потрапили на територію держави.

Артисти перестали виступати в Україні після того, як в січні 2015 року активісти зірвали їх концерт у Трускавці. Приводом послужила поява артистів в російському новорічному вогнику, де вони аплодували Кобзону, Валерії та Газманову.

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