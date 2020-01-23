Співачка порадувала шанувальників її таланту і не тільки...

Аліна Гросу з'явилася перед шанувальниками у вельми незвичному амплуа

Артистка знімає новий кліп – у головній ролі – сама Гросу. Цього разу у міні-превью зіркова білявка не показувала себе напівголою або у тому подібному «настрої». В концепції нового відео, мабуть, вирішили копнути глибше банального «голого жіночого тіла». Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Так на новому відео артистка показалася з обличчям, вимазаним червоною фарбою, ніби вона в крові, з подряпинами і навіть невеликими синцями. Волосся артистки також було злегка скуйовджене і вона при всьому при цьому випускала, ймовірно, сигаретний дим прямо в об'єктив камери:

«Товариші, вибачте що пропала😘 Готуємо для вас 💣💣💣 Вчора відзняли кліп на нову, але ту, що ще не вийшла пісню... багато пристрасті...багато крові...і нова сторона мене 😌», - підписала вона коротке відео.

Таким анонсом Аліна Гросу заінтригувала своїх шанувальників, ті відзначили, що чекають «гарячого кліпу», з задоволенням би знялися з нею в ролику, а також про те, що «обожнюють» артистку.

Нагадаємо також, раніше артистка позувала в примірювальній.

Так на нових опублікованих Аліною кадрах з сторіз, вона позує в насиченого кольору бордо сукні з витонченим бантом в районі талії і значним V-подібним декольте. Артистка відправилася за покупками і запитала у своїх фоловерів, купувати їй платтячко чи ні.

Артиска вийшла на прогулянку з пишним укладанням і при макіяжі, варто також відзначити, що наряд який приміряла Гросу, дуже їй личить. На ручках артистки також виднівся стильний манікюр.

Аліна останнім часом не так часто показує знімки відвертого характеру в своєму профілі, однак "блиснути" оголеним тілом в сторіз - не забуває.

Нагадаємо, Гросу спустила халат і похвалилася ідеальними формами в ліжку: "Відпрацювала!".

Як повідомляла Politeka, наштукатурена Аліна Гросу показала свою гідність на камеру: "А де чоловік?".

Також Politeka писала, що спекотна Гросу засвітила свою гідність в екстремальному декольте.