53-річна українська актриса Ольга Сумська приголомшила чорно-білими фото зі спальні

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжими пікантними кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. На кадрах Ольга ніжиться під ковдрою: піднявши руку, вона торкається обличчя, прикриває пальцями очі або підносить пальці до губ. Незважаючи на те, що Сумська прикрита ковдрою, фото розбурхують фантазію, а її млосний погляд (з "димним" макіяжем) може запаморочити голову. Артистка на одних знімках опускає повіки, на інших грайливо дивиться прямо в об'єктив.

"Goodnight🌝", - підписала кадри Ольга.

Шанувальники надихнулися атмосферними фото і почали засипати Сумську компліментами.

"👑Королева"

"Нестерпно красиво❤️❤️❤️❤️"

"Ну, Сумська.... 😍👍👌 Молодець! Завжди Я захоплювалася і продовжую.... 🤩😍🤗"

"Оля,Оля-юна душа❤️"

"Вас роки не беруть👏😍😂"

"Я хочу стати султаном і мати гарем! Жінок схожих на Ольгу Сумську"

"Ольга трохи сходить з розуму напевно за ким-то намагається підглядати😋"

Раніше ми повідомляли, Сумська приголомшила українців швидким поповненням у родині. Зокрема, на новий 2020-й рік артистка зізналася, що знову стане бабусею.

"Так, знову стану бабусею! І всім цього бажаю. Адже це велике щастя! Стать дитини ми ще не знаємо. Тому що я дуже багато отримую питань. Хто це буде: онук чи онучка. Чекаємо!" – розповіла Сумська.

До цього її 29-річна донька Антоніна Паперна засвітила кругленький животик на фото, яким поділилася в Instagram.

Також ми писали, Сумська поділилася милими сімейними кадрами з чоловіком, молодшою донькою і домашнім чотирилапим улюбленцем.

"Святкуємо Маланку разом! 🥂Зі Старим Новим роком, друзі! 🎄🤩 Нехай все старе залишиться в минулому і прийде нове, гарне і радісне в кожен дім! ❤️", - підписала кадр знаменитість.