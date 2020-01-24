53-річна українська актриса Ольга Сумська приголомшила чорно-білими фото зі спальні
Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжими пікантними кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. На кадрах Ольга ніжиться під ковдрою: піднявши руку, вона торкається обличчя, прикриває пальцями очі або підносить пальці до губ. Незважаючи на те, що Сумська прикрита ковдрою, фото розбурхують фантазію, а її млосний погляд (з "димним" макіяжем) може запаморочити голову. Артистка на одних знімках опускає повіки, на інших грайливо дивиться прямо в об'єктив.
"Goodnight🌝", - підписала кадри Ольга.
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Шанувальники надихнулися атмосферними фото і почали засипати Сумську компліментами.
"👑Королева"
"Нестерпно красиво❤️❤️❤️❤️"
"Ну, Сумська.... 😍👍👌 Молодець! Завжди Я захоплювалася і продовжую.... 🤩😍🤗"
"Оля,Оля-юна душа❤️"
"Вас роки не беруть👏😍😂"
"Я хочу стати султаном і мати гарем! Жінок схожих на Ольгу Сумську"
"Ольга трохи сходить з розуму напевно за ким-то намагається підглядати😋"
Раніше ми повідомляли, Сумська приголомшила українців швидким поповненням у родині. Зокрема, на новий 2020-й рік артистка зізналася, що знову стане бабусею.
"Так, знову стану бабусею! І всім цього бажаю. Адже це велике щастя! Стать дитини ми ще не знаємо. Тому що я дуже багато отримую питань. Хто це буде: онук чи онучка. Чекаємо!" – розповіла Сумська.
До цього її 29-річна донька Антоніна Паперна засвітила кругленький животик на фото, яким поділилася в Instagram.
Також ми писали, Сумська поділилася милими сімейними кадрами з чоловіком, молодшою донькою і домашнім чотирилапим улюбленцем.
"Святкуємо Маланку разом! 🥂Зі Старим Новим роком, друзі! 🎄🤩 Нехай все старе залишиться в минулому і прийде нове, гарне і радісне в кожен дім! ❤️", - підписала кадр знаменитість.
Нагадаємо, Винник встав між Сумською та її чоловіком: Він вміє подарувати жінкам.
Як повідомляла Politeka, Сумська показала дуже сміливе фото на пляжі.