43-річний російський гуморист Максим Галкін, мабуть, всерйоз задумався про проблеми в шлюбі з 70-річною співачкою Аллою Пугачовою

Нещодавно артист поділився у соцмережі кадрами пустельної території навколо їх з примадонною особняка. Можливо, він хотів показати шанувальникам як зриваються сніжинки, однак, фото вийшло невтішним: сірим і неживим. Більш того, Галкін включив пісню "Витрачаю свій прайм на тебе". Враховуючи, що прайм це "найкращий час", то користувачів мережі таке поєднання "сумного фото з цією композицією" наштовхнуло на думку, що комік опосередковано має на увазі свої стосунки з Аллою.

А й справді, він взяв її заміж, коли йому було лише 34. В даний час багато хто має сумніви, що між ним-красенем і безжально старіючою примадонною існує яка-небудь пристрасть.

А враховуючи, що артиста довго не буває вдома, так як він змушений постійно гастролювати і заробляти гроші, в мережі повно чуток про його зв'язки на стороні. По поверненню Галкіна додому, його чекає величезний і пустельний особняк, не рахуючи прислуги. Навіть діти, шестирічні двійнята Гаррі і Ліза, рідко бачаться з батьком: у них своя програма занять з приватними викладачами.

Раніше ми повідомляли, Пугачова приголомшила раптово "молодим" видом. Алла Борисівна жахнула натягнутим лобличчям і неприродно великими очима. Зокрема, у мережі активно обговорюють кадр з дня народження композитора Ігоря Ніколаєва.

"Алла Пугачова перестала бути схожою на саму себе на останніх знімках, - пишуть у Телеграм-каналі Dark Cosmo. - У підмосковному ресторані напередодні пройшло грандіозне святкування 60-річчя Ігоря Ніколаєва. Серед гостей було багато вітчизняних селебріті, але вся увага була прикута до Примадонни і її зовнішніх перетворень. Досі не можемо повірити, що на цьому кадрі Алла Борисівна і навіть без фейстюна 😟".

Нагадаємо, що роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості».

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.